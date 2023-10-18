В Азербайджане продлен срок выдачи надбавок к зарплате медиков, борющихся с COVID-19

Продлен срок выдачи надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим постановление, сообщает в среду Day.Az.

Согласно решению, этот срок продлен до 2 января 2024 года.

Отметим, что ранее этот срок был установлен до 2 октября 2023 года.