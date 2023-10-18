https://news.day.az/society/1607681.html В Азербайджане продлен срок выдачи надбавок к зарплате медиков, борющихся с COVID-19
В Азербайджане продлен срок выдачи надбавок к зарплате медиков, борющихся с COVID-19
Продлен срок выдачи надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим постановление, сообщает в среду Day.Az.
Согласно решению, этот срок продлен до 2 января 2024 года.
Отметим, что ранее этот срок был установлен до 2 октября 2023 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре