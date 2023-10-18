В Азербайджане устанавливается плата за услуги по эксплуатации систем гражданских БПЛА

В Азербайджане устанавливается плата за услуги или правовые действия в области эксплуатации систем гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает в среду Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно документу, суммы государственных пошлин за оказанные услуги или правовые действия в области систем беспилотных летательных аппаратов будут определяться в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

В соответствии с законодательством Азербайджана, международными правилами и практикой, цены на инспекторские услуги и выполняемые работы в области эксплуатации систем беспилотных летательных аппаратов будут определяться соответствующим органом исполнительной власти.