Заторы на дорогах Баку - на данный момент
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. Улица Кероглу Рагимова, от перекрестка с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Зарифы Алиевой;
12. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
15. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
17. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
18. Улица Физули, от пересечения с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с улицей Самеда Вургуна;
19. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
20. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;
21. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";
22. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.
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