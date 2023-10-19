Поднятие флага Азербайджана в Ханкенди увековечено на почтовой марке, выпущенной в Амстердаме

В городе Амстердам (Королевство Нидерландов) выпущены почтовые марки с изображением развевающегося в азербайджанском городе Ханкенди флага Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, на марке, выпущенной по инициативе проживающей в Амстердаме активистки диаспоры Салтанат Ревангызы в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", выгравированы надписи: "Карабах - это Азербайджан!" и "Ханкенди".

Марки напечатаны официальным национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL.

Эта инициатива реализована с целью привлечения внимания местной общественности к поднятию 15 октября Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди.

Отметим, что до сих пор в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана" в Амстердаме были напечатаны марки "Гейдар Алиев - 100", "Харыбюльбюль", "Шуша", "Низами Гянджеви - 880", "Узеир Гаджибейли", "Фикрет Амиров", "Джовдет Гаджиев", "Амина Дильбази", "Рашид Бейбутов", "Исмаил Шихлы", "Сакит Мамедов", "Альберт Агарунов", "Погибшие в Кяльбаджаре журналисты Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов".