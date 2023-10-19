Показан будущий облик села Хоровлу Джебраильского района

Опубликован видеоролик, демонстрирующий каким будет в будущем освобожденное от оккупации село Хоровлу Джебраильского района.

Как сообщает в четверг Day.Az, на видео показаны руины села в годы оккупации, а также новый облик села, которое будет полностью восстановлено.

Напомним, что фундамент села Хоровлу Джебраильского района был заложен главой государства 4 мая этого года. На первом этапе в этом селе запланировано строительство 334 индивидуальных домов для переселения 1 395 человек.

Также в селе Хоровлу начаты работы по восстановлению кяхризов.