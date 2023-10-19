https://news.day.az/society/1607839.html Эмин Гусейнов анонсирует дату начала переселения жителей в Агдам и близлежащие села
Эмин Гусейнов анонсирует дату начала переселения жителей в Агдам и близлежащие села
Планируется, что с середины 2025 года начнется процесс переселения жителей в Агдам и близлежащие села.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.
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