Эмин Гусейнов о планах переселения на освобожденные территории Азербайджана

К 2026 году на освобожденные территории Азербайджана планируется переселить в общей сложности 34 500 семей (около 140 тысяч человек).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева была утверждена I Государственная программа Великого возвращения, в соответствии с которой уже в нескольких населенных пунктах наши бывшие вынужденные переселенцы вернулись и поселились на родных землях. Этот процесс продолжается", - подчеркнул он.

Далее Гусейнов отметил, что восстановительно-строительные работы в Карабахе должны быть выполнены с использованием альтернативных источников энергии в соответствии с самыми современными стандартами городского планирования, более экологически чистыми способами и в соответствии с концепцией "зеленой" зоны.