Турция придает большое значение работе с Азербайджаном в области семьи, женщин и детей

В Турции была проведена вся необходимая правовая работа по укреплению защиты прав женщин, искоренению насилия и эксплуатации.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ в ходе своего выступления на VI Съезде азербайджанских женщин, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Она отметила, что Турция продолжает работы для увеличения числа здоровых семей и образованных женщин.

"Благодаря проделанной работе число женщин на депутатских выборах в 2023 году достигло 19 процентов. Правда, этой цифры недостаточно, и мы будем работать над его увеличением", - подчеркнула министр.

М.О.Гёкташ упомянула, что борьба с насилием в отношении женщин и обретение ими равноправия находится в центре внимания не только Турции, но и всего мира.

"В этом направлении Турция за последние годы прошла большой путь. Мы придаем большое значение работе с Азербайджаном в сфере семьи, женщин и детей. Мы провели и будем продолжать проводить семинары в соответствии с протоколами, подписанными между двумя странами. Мы продолжим работать с Азербайджаном, где сохраняются серьезные возможности по предотвращению насилия против женщин. Помимо этого, здесь есть все условия для женщин занять более высокое место в обществе", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Баку проводится VI Съезд азербайджанских женщин, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева, положившего начало женскому движению в Азербайджане, а также 25-летию первого съезда женщин независимого Азербайджана.

Съезд собрал около 600 женщин со всех регионов Азербайджана.

В мероприятии также принимают участие депутаты, представители государственных и неправительственных организаций, посольств иностранных государств и международных организаций из всех регионов республики, видные общественно-политические деятели, а также должностные лица Турции, Узбекистана и Таджикистана.

По итогам обсуждений и предложений будет принято решение и озвучено обращение азербайджанских женщин к главе государства.