Эльнур Солтанов о создании в Шушинском районе эффективной системы распределения энергии

В Шушинском районе создана наиболее эффективная система распределения энергии.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

По его словам, Шуша - уникальное место на энергетической карте.

"Вся энергия, которая будет потребляться в Карабахе, будет поступать из "зеленых" источников. Система изоляции зданий в Шуше является важнейшим звеном во всей цепочке создания стоимости. В городе использованы светодиодные светильники 3 и 5 кВ, а также создаются солнечные панели. Природный газ там будет использоваться ограниченно, в рамках концепции "зеленой" энергетики", - сказал Солтанов.

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