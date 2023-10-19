https://news.day.az/society/1607909.html В ближайшее время начнутся земляные работы в селах Гадрут и Туг - Башир Гаджиев
В ближайшее время начнутся земляные работы в селах Гадрут и Туг - Башир Гаджиев
В ближайшее время начнутся работы по сносу и земляные работы в селах Гадрут и Туг Ходжавендского района.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель спецпредставителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".
"На следующем этапе будут проведены дорожно-коммуникационные работы, а затем будет осуществлено строительство домов и нежилых зданий", - сказал Гаджиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре