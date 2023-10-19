Частные инвесторы в селе Дашалты начали представлять свои проекты - Айдын Керимов
Частные инвесторы в селе Дашалты начали представлять свои проекты.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".
По его словам, вместе с архитекторами разработан и представлен новый план села.
"В селе Дашалты частные инвесторы начали представлять свои проекты. Государство понесет минимальные расходы, будет проводить только коммуникационные линии и осуществлять прокладку дорог. Основные строительные работы будут проводиться частными инвесторами. Главное развитие села Дашалты мы видим в туристическом направлении", - сказал Керимов.
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