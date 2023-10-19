На какой стадии находится строительство новой электростанции в Мингячевире?

Назван объем проделанных работ на новой электростанции в Мингячевире, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным ОАО "Азерэнержи", строительство новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт, построенной на территории ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире продолжается быстрыми темпами.

Как сообщили в ОАО "Азерэнержи", строительные работы на электростанции, фундамент которой был заложен в феврале этого года, осуществляют специализированные местные компании Азербайджана, а контролируют строительство станции итальянские и испанские проектные компании.

По информации ОАО "Азерэнержи", газовые турбины и генераторы производства итальянской компании "Ansaldo Energia" уже загружены на корабль, отправлены в Азербайджан и прибудут в бакинский порт завтра. На сегодняшний день завершены работы по фундаменту, бетонированию четырех газовых турбин, генераторов и котлов, а также выполнено большинство работ по строительству здания для газоперекачивающего оборудования, здания Центра цифрового управления, зданий транспортной зоны и других территорий, в том числе работ по металлоконструкциям станции.

Также сообщается, что быстрыми темпами проводятся работы по модернизации циркуляционных насосов систем водяного охлаждения, в том числе трубопроводов охлаждения, а также расширение подстанций мощностью 500 и 330 киловольт.

Отмечается, что в результате соединения новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт и существующих седьмого и восьмого блоков ТЭЦ "Азербайджан" общая мощность составит 1 880 мегаватт. При этом КПД увеличится с 18 до 56 процентов. Газ, использованный в газовых турбинах новой 1 280-мегаватной электростанции, за счет утилизации превратит воду в пар и позволит получать энергию без использования дополнительного газа в паровых турбинах 7-го и 8-го блоков ТЭЦ "Азербайджана". В результате подключения будет сэкономлено 800 миллионов кубометров газа в год.

По сообщению ОАО "Азерэнержи", строительство новой станции, создание дополнительных генерирующих мощностей, удовлетворение растущего спроса на энергию, увеличение экспортных возможностей, балансирование негативных последствий интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, экономия природного газа при производстве электроэнергии и открытие новых рабочих мест в регионе имеют особое значение.