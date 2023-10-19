Внесены изменения во внутренний устав парламента Азербайджана

19 октября Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений во Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджанской Республики". Действующий устав Милли Меджлиса (парламент) был утвержден законом Азербайджанской Республики № 74-IQ от 17 мая 1996 года.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, согласно закону, статья 15 Устава называется "Порядок подготовки, согласования (это слово добавлено в соответствии с новой поправкой) и рассмотрения законопроектов и решений в комитетах Милли Меджлиса".

Также, согласно статье 16 "Чтение законопроектов в Милли Меджлисе", в соответствии со статьей 70.3 Конституционного закона Азербайджанской Республики "О нормативных правовых актах", законопроекты, предусматривающие учреждение дипломатических представительств Азербайджанской Республики по представлению Президента Азербайджанской Республики, административно-территориальное деление, государственные награды (добавлено в соответствии с новой поправкой), утверждение и отмену межгосударственных и межправительственных соглашений, предусматривающие иные правила, чем законы Азербайджанской Республики, подготовленные в целях гармонизации, а также изменения наименования и других технических характеристик (за исключением изменений, связанных со сроком, суммой, возрастным цензом, а также влияющих на правовое положение субъектов, создающих или устраняющих, смягчающих или отягчающих правовую ответственность), будут рассматриваться в одном чтении. Другие законопроекты, а также конституционные законопроекты будут рассматриваться в трех чтениях.