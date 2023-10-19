На VI Съезде азербайджанских женщин принята декларация

В Баку завершился VI Съезд азербайджанских женщин.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на съезде была принята итоговая декларация, состоящая из 13 пунктов.

В декларации отмечено, что для достижения поставленных на съезде задач должна быть создана соответствующая рабочая группа и обеспечена ее регулярная деятельность в период между съездами.

Отметим, что сегодня в Баку состоялся VI Съезд азербайджанских женщин, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева, положившего начало женскому движению в Азербайджане, а также 25-летию первого съезда женщин независимого Азербайджана.

Съезд собрал около 600 женщин со всех регионов Азербайджана.

В мероприятии также приняли участие депутаты, представители государственных и неправительственных организаций, посольств иностранных государств и международных организаций из всех регионов республики, видные общественно-политические деятели, а также должностные лица Турции, Узбекистана и Таджикистана.