https://news.day.az/society/1607980.html В Азербайджане 5 членов одной семьи отравились угарным газом
В Азербайджане 5 членов одной семьи отравились угарным газом
В городе Нахчыван Азербайджанской Республики 5 членов одной семьи отравились угарным газом.
Как сообщает Day.Az, в службу 103 поступила информация о том, что в квартале Атабейляр города Нахчыван 5 членов одной семьи - жители города Талыбов Ахмед Надир оглу (1978 г.р.), Талыбова Гумрал Ульфат гызы (1993 г.р.), Талыбова Айсу Ахмед гызы (2012 г.р.), Талыбова Зарифа Ахмед гызы (2013 г.р.) и Талыбов Туран Ахмед оглу (2017 г.р.) - отравились угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу, их состояние оценивается как стабильное.
По факту проводится расследование.
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