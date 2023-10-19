В Азербайджане 5 членов одной семьи отравились угарным газом

В городе Нахчыван Азербайджанской Республики 5 членов одной семьи отравились угарным газом.

Как сообщает Day.Az, в службу 103 поступила информация о том, что в квартале Атабейляр города Нахчыван 5 членов одной семьи - жители города Талыбов Ахмед Надир оглу (1978 г.р.), Талыбова Гумрал Ульфат гызы (1993 г.р.), Талыбова Айсу Ахмед гызы (2012 г.р.), Талыбова Зарифа Ахмед гызы (2013 г.р.) и Талыбов Туран Ахмед оглу (2017 г.р.) - отравились угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу, их состояние оценивается как стабильное.

По факту проводится расследование.