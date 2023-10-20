Еще 83 бывших вынужденных переселенца возвращаются в Лачин

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 20 октября очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в город Лачин из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселяются еще 23 семьи - 83 человека.

Жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Переселившиеся в Лачин семьи поселятся в заново отстроенных домах.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 295 семей, или 1135 человек в городе Лачин.