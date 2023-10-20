Заторы на дорогах Баку - на данный момент
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах, передает Day.Az.
На нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
3. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги, в направлении центра;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Тбилисский проспект, в направлении центра;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица Узеира Гаджибейли от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
8. Улица 28 мая от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 января".
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