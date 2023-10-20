Госагентство по охране стратегических объектов Азербайджана наделено новыми полномочиями

Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в "Правила определения "Охранной зоны" эксплуатируемых экспортных нефтепроводов", утвержденные постановлением от 2 ноября 2004 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне разрешение на проведение работ в "охранной зоне" экспортных нефтепроводов наряду с министерством энергетики также будет выдавать Государственное агентство по охране стратегических объектов.