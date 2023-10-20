Сегодня отмечается День города Зангилан

20 октября исполняется третья годовщина освобождения города Зангилан от оккупации, сообщает в пятницу Day.Az.

Зангилан был освобожден от армянской оккупации 20 октября в результате контрнаступательной операции, начатой ​​азербайджанской армией 27 сентября 2020 года.

Новость о том, что азербайджанская армия приступила к освобождению населенных пунктов Зангиланского района от оккупации, Президент Ильхам Алиев заявил в обращении к народу.

Глава государства в своем обращении 20 октября заявил об освобождении от оккупации сел Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы - Физулинского района, Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли - Джебраильского района, Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название Норашен), Венг (глава государства сообщил, что дал селу название Чинарлы) Ходжавендского района.

Затем Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская армия также вошла на территорию Зангиланского района и освободила населенные пункты. Глава государства объявил об освобождении от оккупации сел Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан.

Отметим, что в Азербайджане учреждена медаль "За освобождение Зангилана".

Кроме того, распоряжением Президента Ильхама Алиева учреждены дни городов, освобожденных от оккупации.

20 октября отмечается День города Зангилан.