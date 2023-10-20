В Зангилане строят город будущего

Три года назад город Зангилан был освобожден от оккупации.

Как сообщает в пятницу Day.Az, дата его освобождения отмечается как День города.

В рамках I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, город Зангилан сегодня полностью реконструируется. Представленный видеоролик, демонстрирует каким будет в будущем облик города.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева учреждены дни городов, освобожденных от оккупации.

20 октября отмечается День города Зангилан.