Портрет, восковая скульптура и церемониальный наряд Узун Хасана

В Центре Гейдара Алиева идет подготовка к открытию выставки "Узун Хасан - правитель государства Аггоюнлу".

Как сообщает в пятницу Day.Az, на выставке, которая продлится с 1 ноября по 17 января 2024 года, можно будет ознакомиться с экспонатами и информацией о жизни Узуна Хасана, а также историей созданного им государства Аггоюнлу.

Посетители получат возможность ознакомиться со многими редкими экспонатами, в том числе хранящимися в Военном музее в Стамбуле (Harbiye Askeri Muzesi ve Kultur sitesi Komutanlığı), которые до сих пор не вывозились за пределы Турции. Эти экспонаты будут впервые представлены в Азербайджане.

На основе исторических источников был составлен образ Узун Хасана, его одежда. Именно для этой выставки готовятся портрет Узун Хасана, его церемониальный наряд, сшитый вручную из редких видов ткани и украшенный орнаментами того времени, восковая фигура, а также ковер с миниатюрами того времени.

В настоящее время в мастерских ведутся последние работы. Все эти экспонаты будут представлены на выставке в Центре Гейдара Алиева.