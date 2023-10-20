В ноябре 5 дней подряд будут нерабочими

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление "О перестановке дней отдыха 4 и 10 ноября", передает в пятницу Day.Az.

Отмечается, что с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 10 ноября, попадающее на рабочий день, будет нерабочим, а выходной день 4 ноября - рабочим.

Таким образом, в ноябре 5 дней подряд (с 8-го по 12 ноября) будут нерабочими.