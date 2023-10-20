https://news.day.az/society/1608118.html В ноябре 5 дней подряд будут нерабочими - ОФИЦИАЛЬНО
В ноябре 5 дней подряд будут нерабочими - ОФИЦИАЛЬНО
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление "О перестановке дней отдыха 4 и 10 ноября", передает в пятницу Day.Az.
Отмечается, что с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 10 ноября, попадающее на рабочий день, будет нерабочим, а выходной день 4 ноября - рабочим.
Таким образом, в ноябре 5 дней подряд (с 8-го по 12 ноября) будут нерабочими.
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