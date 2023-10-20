В Центре Гейдара Алиева проходит мероприятие "Гейдар Алиев и Президентские стипендиаты: стратегия, направленная на будущее"

В соответствии с Планом мероприятий Государственного экзаменационного центра по объявлению 2023 года "Годом Гейдара Алиева в Азербайджанской Республике", 20 октября в Центре Гейдара Алиева проводится мероприятие на тему "Гейдар Алиев и Президентские стипендиаты: стратегия, направленная на будущее".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, заместитель председателя Намик Бабаев, ректоры высших учебных заведений, первые Президентские стипендиаты, достигшие высоких результатов на вступительных экзаменах в 2001 и 2002 годах, которые встретились с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, первокурсники, которые показали самые высокие результаты по группам специальностей на вступительных экзаменах в 2023 году, получившие Президентскую стипендию, а также студенты старших курсов высших учебных заведений, сохраняющие Президентскую стипендию, и директора общеобразовательных учреждений с высокими результатами поступления.

Официальная часть мероприятия началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость Азербайджана.