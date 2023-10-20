Семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлены квартиры

Министерство труда и социальной защиты населения передало семьям шехидов и лицам с инвалидностью, полученной в связи с войной, 50 квартир в новых жилых комплексах в поселках Рамана и Кюрдаханы, а также в Абшеронском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 20 октября - в День города Зангилан в центре DOST №4 прошло мероприятие по вручению документов на квартиры. В нем принял участие заместитель председателя Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты Заур Ибрагимов.

Он отметил, что меры по обеспечению жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной были начаты в 90-х годах прошлого века по инициативе и поручению общенационального лидера Гейдара Алиева и успешно продолжены в дальнейший период.

З.Ибрагимов добавил, что после 44-дневной Отечественной войны, в которой азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева одержала великую Победу, по указанию главы государства программа обеспечения квартирами и частными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной была расширена в пять раз.

В послевоенный период семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной было передано 5 350 квартир и 14 150 частных домов.

Члены семей шехидов и лица с инвалидностью в связи с войной выразили Президенту Ильхаму Алиеву благодарность за внимание и заботу.