Определены случаи ограничения использования воздушного пространства в Азербайджане

Определяются случаи ограничения использования воздушного пространства Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль и регулирование в области гражданской или государственной авиации, вправе ограничивать общее воздушное движение в определенной части воздушного пространства или во всем воздушном пространстве страны по причинам угрозы национальной безопасности, либо временно запрещать использование воздушного пространства.

Орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, с учетом интересов государства может определять конкретные участки воздушного пространства как запретную или ограниченную зону для гражданской авиации на основании предложений органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти. Такие запреты и ограничения отменяются при устранении обстоятельств, послуживших основанием для их применения.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и одобрен в первом чтении.