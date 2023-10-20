Пограничники пресекли попытку контрабанды наркотиков и сигарет из Ирана по морю

Продолжаются необходимые мероприятия по обеспечению надежной охраны морских границ Азербайджанской Республики, усилению контроля за режимом в Каспийском море и борьбе с контрабандой.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Было отмечено, что 28-29 сентября в результате взаимодействия сил и средств береговой охраны Государственной пограничной службы была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику с южного направления Каспийского моря.

В результате проведенных мероприятий в направлении села Ширванлы и на Сальянском рейде обнаружено наркотическое вещество "марихуана" общим весом 21 килограмм 660 грамм в 2 мешках, прикрепленных к якорю.

15 октября с южного направления Каспийского моря была предотвращена контрабанда табачных изделий из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику. В результате проведенных мероприятий, на Алятском рейде в направлении острова Орта-Даш была обнаружена и изъята 71 упаковка с 69 168 сигаретами (21 300 - "Marlboro", 21 800 - "Kent", 8 798 - "Parlament", 17 270 - "Milano") .

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.