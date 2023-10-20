https://news.day.az/society/1608242.html Успешная операция по борьбе с наркодилерами в Баку - более 80 задержанных - ВИДЕО
Успешная операция по борьбе с наркодилерами в Баку - более 80 задержанных - ВИДЕО
Продолжаются профилактические мероприятия против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, в ходе проведенных в Баку профилактических мероприятий был выявлен 51 факт, связанный с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 82 человека.
Из незаконного оборота были изъяты пять килограммов наркотических средств и психотропных веществ.
Помимо этого, у задержанных были обнаружены и изъяты 1 автомат "Калашников", 4 патрона и магазин для патронов. По выявленным фактам продолжаются оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия.
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