Успешная операция по борьбе с наркодилерами в Баку

Продолжаются профилактические мероприятия против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, в ходе проведенных в Баку профилактических мероприятий был выявлен 51 факт, связанный с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 82 человека.

Из незаконного оборота были изъяты пять килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Помимо этого, у задержанных были обнаружены и изъяты 1 автомат "Калашников", 4 патрона и магазин для патронов. По выявленным фактам продолжаются оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия.