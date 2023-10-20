Теймур Мусаев провел двусторонние встречи в рамках «IX Конгресса Тюркского медицинского мира» в Стамбуле

В рамках "IX Конгресса Тюркского медицинского мира", прошедшем в Стамбуле, министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев провел двусторонние встречи с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой, министром здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра Хаканом Динчуреком, министром здравоохранения Кыргызстана Алимкадиром Бейшеналиевым, министром здравоохранения Грузии Зурабом Азарашивили, министром здравоохранения Северной Македонии Фатмиром Меджити и заместителем министра здравоохранения Республики Куба Танией Маргаритой Крус Эрнандезил, передает Day.Az.

В ходе бесед, прошедших в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обсудили новые перспективы развития и укрепления связей в сфере здравоохранения, медицинского оброзования и фармацефтики. На встрече стороны подчеркнули важность цифровизации, внедрения новых глобальных вызовов, а также необходимость создания разных платформ в сфере здравоохранения.

Были обсуждены результаты успешных реформ в сфере здравоохранения, работы, проводимые в научно-исследовательских центрах, сотрудничество в области стоматологии, внутренних болезней, трансплантологии и перспективы развития медицинского туризма.

Также было отмечено, что "IX Конгресс Тюркского медицинского мира" создает новые возможности для развития медицинской науки в тюркоязычных странах, открывает новые перспективы для обмена идеями и опытом в сфере модернизации здравоохранения, применения передовых технологических достижений, включая цифровизацию, инновации и современные методы лечения. Было подчеркнуто, что данное мероприятие внесет неоценимый вклад для возможностей применения искусственного интеллекта и формирование современных стандартов в здравоохранении.