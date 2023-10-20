Жители села Горовлу получат доступ к родниковой воде

Жители села Горовлу Джебраильского района смогут пить родниковую воду.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района Новрас Джафаров в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

По его словам, в ходе работ восстанавливаются родники, которые когда-то существовали на территории села.

"Когда жители приедут сюда жить, они смогут пить воду из незаменимого для них родника и смогут использовать его в повседневной жизни. Мы также минимизируем ущерб, наносимый отходами окружающей среде во время строительных работ. Мы перерабатываем их здесь. Отходы перерабатываются на предприятиях и повторно используются на различных строительных площадках", - отметил он.

Напомним, что первая специализированная выставка "Rebuild Karabakh", посвященная восстановлению и развитию Карабаха, освобожденного от оккупации под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, продлится до 21 октября.