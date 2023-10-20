В Ходжавенде, Агдере, Аскеране откроются филиалы "Азерпочт"

"Азерпочт" продолжает свою деятельность в Ханкенди и на других освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщили Day.Az в пятницу в ЗАО "Азерпочт".

Оказание почтовых услуг на освобожденных от оккупации территориях обеспечивается Физулинским, Джебраильским, Агдамским и Гёйгёльским почтовыми филиалами ЗАО "Азерпочт". В то же время в почтовых филиалах можно воспользоваться рядом финансовых услуг, произвести оплату услуг связи.

Также ведется соответствующая работа по организации почтовых услуг в Ходжавенде, Агдере, Аскеране и на других освобожденных территориях.

Напомним, что с февраля 2021 года в поселке Гадрут Ходжавендского района начало функционировать Почтовое агентство Отдела клиентских услуг Физулинского почтового филиала, а с мая 2022 года в селе Агалы Зангиланского района в составе Центра услуг Агалы действует почтовое отделение Агалы Зангиланского почтового филиала.

Отметим, что на освобожденных от оккупации территориях до оккупации действовало 295 почтовых отделений.