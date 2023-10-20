Стало известно, сколько человек переселится в Кяльбаджар до конца 2026 года

До конца 2026 года в Кяльбаджар переселится 13 тысяч человек.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Фархад Новрузов в ходе выставки "Rebuild Karabakh".

Новрузов отметил, что продолжается возвращение населения в Лачин, и до сих пор было переселено более тысячи человек. Также он добавил, что продолжается строительство аэропорта в Лачине.

Напомним, что специализированная выставка "Rebuild Karabakh", посвященная восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабаха, продлится до 21 октября.