https://news.day.az/society/1608273.html Стало известно, сколько человек переселится в Кяльбаджар до конца 2026 года
Стало известно, сколько человек переселится в Кяльбаджар до конца 2026 года
До конца 2026 года в Кяльбаджар переселится 13 тысяч человек.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Фархад Новрузов в ходе выставки "Rebuild Karabakh".
Новрузов отметил, что продолжается возвращение населения в Лачин, и до сих пор было переселено более тысячи человек. Также он добавил, что продолжается строительство аэропорта в Лачине.
Напомним, что специализированная выставка "Rebuild Karabakh", посвященная восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабаха, продлится до 21 октября.
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