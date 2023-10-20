Названо количество домов, которые будут построены к 2026 году в Карабахе

Согласно I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные территории Азербайджана, в течение 2022-2026 годов в Агдамском районе планируются проектирование и строительство 1 города и 12 сел, в Физулинском - 1 города и 10 сел, в Бардинском районе - 1 поселка и 1 села.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Овсат Гамидов в ходе выставки "Rebuild Karabakh".

"В результате к 2026 году будет построено и сдано в эксплуатацию 7612 частных домов и 8350 квартир", - сказал Гамидов.

По его словам, переселение в данные квартиры и частные дома начнется с 2025 года.

Напомним, что специализированная выставка "Rebuild Karabakh", посвященная восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабаха, продлится до 21 октября.