Правила оплаты новой платной дороги Баку-Губа-госграница с РФ

150-километровый участок новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, являющейся частью международного транспортного коридора Север-Юг, берущий начало от поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев и пролегающий до границы с Россией, построен в соответствии с первой технической категорией. 129-километровый участок данной магистрали является платным и четырехполосным.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, поскольку тарифы на пользование платными дорогами были установлены недавно, в настоящее время осуществляется их интеграция в платежную систему. После завершения интеграции программное обеспечение платежной системы будет протестировано. По завершении испытаний дорога будет открыта для общего пользования.

"Водители смогут подойти к пункту взимания платы и произвести оплату специальными чипированными картами. Карты можно будет получить на въездах на дорогу и выездах с нее, а в ближайшем будущем - в различных пунктах продаж в городах и районах. На дороге есть два типа полос - обычные и безостановочные полосы движения. Водитель может получить карту, подойдя к пункту оплаты на обычной полосе.

На карты загружается баланс и вычитается стоимость проезда, соответствующая пройденному расстоянию. Водитель, выезжающий на обычную полосу, приобретя карту для проезда в пунктах взимания платы, прикладывает ее к лобовому стеклу автомобиля, после чего получает право пользования платной дорогой. Безостановочная полоса позволяет водителям проезжать через пункты взимания платы, не снижая скорости и не останавливаясь, то есть беспрепятственно. Для этого водителю необходимо иметь только заранее приобретенную специальную чип-карту и достаточный баланс на платежной карте. На этих полосах применяются специальные камеры считывания номерных знаков", - сказал А.Наджафли.

Он отметил, что на дороге действуют 4 пункта - Гилязинский, Сиязанский, Гандобский и Хачмазский. Пункты въезда и выезда являются скоростными и обычными, а другие пункты, поменьше, представляют собой гибридные полосы. Использовать можно все пункты.

Он также подчеркнул,что новая дорога на 13 километров короче существующей. Таким образом, будет обеспечена более быстрая и легкая транспортировка транзитных и внутренних грузов.

"В настоящее время устанавливаются правила использования платной дороги, в которых также будет отражен вопрос ограничения скорости. Естественно, скорость на этой дороге будет выше, чем на любой другой", - добавил А.Наджафли.

Отметим, что 20 октября Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой платной автомобильной дороги Баку-Губа - государственная граница с Российской Федерацией.