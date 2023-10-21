В МЧС отчитались о работе за прошедшие сутки

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" министерства, соответствующими структурами МЧС за минувшие сутки был осуществлен 21 выезд на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 5 случаями пребывания людей в беспомощном состоянии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.