Сказочные красоты Суговушана

Поселок Суговушан Тертерского района - один из самых красивых уголков Карабаха. Окружающие его горы, река Тертерчай, водохранилище придают этому месту особую красоту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, здесь уже создан парк вдоль набережной, установлены беседки, построены объект общественного питания, автостоянка, есть Бюро туристической информации.

Горный климат местности, великолепные природные пейзажи, исторические памятники, а также реконструированные автомобильные дороги, ведущие из Тертера и Нафталана в поселок - все это говорит о том, что Суговушан скоро станет популярным туристическим направлением.

Напомним, что поселок Суговушан Тертерского района был освобожден от армянской оккупации 3 октября 2020 года.

Реконструкция дорожной инфраструктуры, строительство туристических объектов в Суговушане окажут положительное влияние на создание дополнительных сфер бизнеса в этой местности, создадут благоприятные условия для инвестиций предпринимателей.

Представляем вниманию фоторепортаж сотрудника Trend из Суговушана.