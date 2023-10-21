Порадует ли завтра погода?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков.

Об этом сообщили Day.Az в субботу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана,

Ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди, грозы. Утром местами слабый туман. Будет дуть юго-западный ветер, который сменится днем периодически усиливающимся северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 17-22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм. рт. столба до 768 мм.рт. столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 процентов, днем - 45-55 процентов.

Днем в некоторых восточных районах страны временами ожидаются осадки, грозы. Ночью и утром в ряде районов возможен туман. Будет дуть восточный ветер, который в некоторых районах будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью - 8-13°, днем - 21-26° тепла, в горах ночью - от 1 ° мороза до 4° тепла, днем - 7-12° тепла.