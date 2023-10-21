Первая платная автодорога Азербайджана

Как сообщалось, накануне состоялось открытие новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.

Day.Az предлагает вниманию фотографии и видеоматериал об этой автодороге.

Отметим, что минувшим днем Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.

Тариф на проезд по новой автомобильной дороге М-1 Баку-Губа - государственная граница с Российской Федерацией, берущей начало от поселка Г.З.Тагиева, вместе с НДС для легковых автомобилей и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны установлен в размере 9,3 гяпика за 1 км (12 манатов за весь путь). Тариф для грузовых автомобилей и другой техники массой более 3,5 тонны составит 11,6 гяпика за 1 км (около 15 манатов за весь путь). Для автобусов стоимость проезда за 1 км этой дороги установлена ​​на уровне 7,8 гяпика (10 манатов за весь путь). Для прицепных и полуприцепных транспортных средств, в том числе с 3-4 осями или фур, стоимость использования платной дороги составляет 19,4 гяпика за 1 км (25 манатов за весь путь).