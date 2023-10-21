https://news.day.az/society/1608516.html Крупный пожар в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО
Крупный пожар в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО
В Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана в ресторане вспыхнул пожар во время свадьбы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в ресторане, функционирующем в городе Нахчыван.
На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Нахчыванской городской части Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар был потушен, при этом удалось избежать распространения огня на более широкую территорию.
В результате пожара никто не пострадал. Участники свадьбы были эвакуированы.
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