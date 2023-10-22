Землетрясение в Азербайджане

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки были зафиксированы в Масаллинском районе, в 29 км к северу от станции Ленкорань в 00:58 по местному времени.

Очаг залегал на глубине трех километров. Землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.