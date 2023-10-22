https://news.day.az/society/1608533.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Подземные толчки были зафиксированы в Масаллинском районе, в 29 км к северу от станции Ленкорань в 00:58 по местному времени.
Очаг залегал на глубине трех километров. Землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.
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