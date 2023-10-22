Пожар в торговом центре в Азербайджане

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом центре в городе Шарур Нахчыванской Автономной Республики, передает Day.Az.

На основании полученной информации на место происшествия немедленно были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных данный пожар удалось потушить, не дав ему распространиться на более обширную территорию.

Общая площадь пожара составила 4800 м². В результате на части территории ТЦ площадью 900 м² сгорели 1 офис и 2 магазина.