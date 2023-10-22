Синоптики о погоде на завтра

Обнародован прогноз погоды на 23 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и вечером местами возможны кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем 18-23° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в отдельных районах возможны переменные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.