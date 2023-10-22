Пожар в общежитии в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в двухэтажном здании общежития в поселке Амиржан Сураханского района города Баку.

Как сообщает Day.Az, после получения информации на место происшествия прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар в двухэтажном здании общежития в поселке Амиржан Сураханского района города Баку был потушен пожарными Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана.