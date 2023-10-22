есть погибшие и раненые - ФОТО

Сегодня на 3-м километре дороги Губа-Хыналыг столкнулись автомобили "ВАЗ-2107", которым управлял житель Губинского района Фархад Талыбов, и "Infiniti", которым управляла жительница Баку Нигяр Мамедова.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате происшествия Ф.Талыбов, а также его пассажиры Субхан Салманов и Илькин Рзаев скончались на месте аварии от полученных травм.

Еще два человека, находившиеся в машине, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту в следственном отделе Губинского РОП возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.