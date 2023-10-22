https://news.day.az/society/1608668.html В Гяндже автомобиль сбил насмерть пешехода
В Гяндже автомобиль сбил насмерть пешехода
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Легковой автомобиль Chevrolet сбил мужчину средних лет.
Пешеход погиб на месте происшествия.
Его личность уточняется.
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