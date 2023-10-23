Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Круг "20 Января";

3. Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Зарифы Алиевой;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;

8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

11. Проспект Бабека, в направлении центра;

12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

13. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.