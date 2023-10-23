https://news.day.az/society/1608705.html Дан старт процессу электронного перевода школьников
Дан старт процессу электронного перевода школьников
В Азербайджане сегодня стартует процесс электронного перевода учащихся II-XI классов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.
Согласно информации, процесс будет осуществляться через портал www.sy.edu.az.
В то же время учащиеся, которые по разным причинам опоздали на регистрацию для зачисления в X классы, с 23 по 31 октября также могут обратиться для приема в общеобразовательные учреждения.
Отметим, что прием школьников в 10-е классы также будет осуществляться посредством портала www.sy.edu.az.
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