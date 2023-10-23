Землетрясение в Иране ощущалось и в Нахчыване

Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось и на территории Нахчыванской АР.

Как сообщает местное бюро Day.Az, землетрясение было зарегистрировано недалеко от иранского города Хой в 10:06 по местному времени.

Подземные толчки магнитудой 3,2 на глубине 92 км ощущались и в Нахчыванской Автономной Республике силой до 3 баллов.