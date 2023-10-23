https://news.day.az/society/1608713.html Землетрясение в Иране ощущалось и в Нахчыване
Землетрясение в Иране ощущалось и в Нахчыване
Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось и на территории Нахчыванской АР.
Как сообщает местное бюро Day.Az, землетрясение было зарегистрировано недалеко от иранского города Хой в 10:06 по местному времени.
Подземные толчки магнитудой 3,2 на глубине 92 км ощущались и в Нахчыванской Автономной Республике силой до 3 баллов.
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