Крупный пожар в Баку

В Низаминском районе города Баку произошел пожар в ресторане.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в одноэтажном объекте (функционирующем как ресторан) общей площадью 300 кв. м на площади 120 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции и на площади 20 кв. м кухонные конструкции.

Из-за высокой температуры на площади 7 кв. м расплавился потолок подсобного помещения. Остальная часть здания была защищена от огня. Пожар потушен силами пожарной охраны.

Кроме того, в Сабунчинском районе в одноэтажном здании общей площадью 120 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции кафе площадью 80 кв. м и деревянная перегородка мебельного магазина площадью 40 кв. м.

Из-за высокой температуры расплавился потолок мебельного магазина. Близлежащие постройки были защищены от огня. Пожар потушен силами пожарной бригады.