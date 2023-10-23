https://news.day.az/society/1608734.html К сведению лиц, получающих социальные пособия и выплаты
К сведению лиц, получающих социальные пособия и выплаты
Объявлена дата выплаты всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи в Азербайджане.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана.
Было отмечено, что выплаты запланированы на 25 октября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре