К сведению лиц, получающих социальные пособия и выплаты

Объявлена дата выплаты всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи в Азербайджане.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана.

Было отмечено, что выплаты запланированы на 25 октября.