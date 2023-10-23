МВД обратилось к гражданам

В последнее время путем отправки уведомлений отдельным лицам посредством SMS, электронной почты и веб-страниц фиксируются такие противоправные действия, как киберпреступления, завладение личной информацией, распространение детской порнографии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел к гражданам.

Ведомство предупреждает, что пользователи, переходящие по рекламным уведомлениям, перенаправляется на различные электронные адреса или фишинговые версии любого электронного сервиса.

"Подобные мошеннические действия с использованием источников, принадлежащих зарубежным государствам, а также от имени Европола и других полицейских организаций, рассчитаны на завладение денежными средствами или банковскими картами граждан.

Если вы столкнулись с указанными случаями, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать перенаправленные фейковые веб-страницы, не осуществлять оплату и немедленно обращаться в службу "102" МВД, а также аккаунты ведомства в социальных сетях", - говорится в обращении.